Covid, Pregliasco: "Sì ai vaccini a scuola, fondamentale immunizzare i ragazzini" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano - Portare i vaccini direttamente nelle scuole ? Per il virologo Fabrizio Pregliasco , docente dell'Università di Milano: "Ci sono gli spazi, ci sono gli elementi quindi ben venga la scuola come ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Milano - Portare idirettamente nelle scuole ? Per il virologo Fabrizio, docente dell'Università di Milano: "Ci sono gli spazi, ci sono gli elementi quindi ben venga lacome ...

ladyonorato : Invece, per i vaccinati, gli studi citati da Pregliasco parlano di un’immunità limitata a 7/8 mesi. Poi richiami ne… - Roberto28055437 : RT @DianaLanciotti: Meglio sapere che non sapere. #Bellavite #covid #vaccino #virologi #virostar #Speranza #Galli #Crisanti #Bassetti #Buri… - DianaLanciotti : Meglio sapere che non sapere. #Bellavite #covid #vaccino #virologi #virostar #Speranza #Galli #Crisanti #Bassetti… - abruzzoweb : VACCINI ANTI COVID, PREGLIASCO: “ASTRAZENECA A ‘UNDER 60’ RISCHIO MISURATO” - angelo_ra_ : RT @ladyonorato: Invece, per i vaccinati, gli studi citati da Pregliasco parlano di un’immunità limitata a 7/8 mesi. Poi richiami necessari… -