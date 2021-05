Covid: Lega, da Pd inutile polemica su coprifuoco (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Per l'ennesima volta il Pd utilizza le istituzioni per colpire Salvini. Simona Malpezzi dimentica che il presidente della Conferenza Stato Regioni esprime la posizione di tutti i presidenti: ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Per l'ennesima volta il Pd utilizza le istituzioni per colpire Salvini. Simona Malpezzi dimentica che il presidente della Conferenza Stato Regioni esprime la posizione di tutti i presidenti: ...

matteosalvinimi : Prima gli italiani, sempre. Anche quelli che vivono all’estero, e che con la stagione del Covid pagano un prezzo al… - matteosalvinimi : Restituiti i diritti ad almeno 50mila proprietari di casa: come promesso, su insistenza della Lega, è stato cancell… - La7tv : #dimartedi Francesca Donato (Lega): 'Ci sono studi che dimostrano l'efficacia delle vitamine e degli integratori'.… - Marco13111975 : RT @AdrianaSpappa: +++FAKENEWS+++ #Donato (Lega): vitamina C, vitamina D e zinco fermano il Covid ??????? - elena_elnmrl15 : RT @GrimoldiPaolo: In Francia le prime pagine dei giornali più importanti parlano ancora del Covid e della probabile fuga dal laboratorio d… -