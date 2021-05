Coprifuoco alle 23.00, Regioni di nuovo in pressing sul governo. E Draghi studia le riaperture di metà maggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Coronavirus, le richieste delle Regioni al governo: Coprifuoco alle 23.00. Di Maio, “Lavoriamo per superarlo il prima possibile” Le Regioni tornano a chiedere che il Coprifuoco venga posticipato alle 23.00. Lo rende noto il Presidente della Regione della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. Nei prossimi giorni il governo tornerà a fare il punto della situazione del punto di vista epidemiologico e metterà a punto il nuovo calendario delle riaperture. Fedriga, le Regioni hanno proposto di ampliare alle 23.00 il Coprifuoco “Le Regioni hanno proposto di ampliare ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Coronavirus, le richieste delleal23.00. Di Maio, “Lavoriamo per superarlo il prima possibile” Letornano a chiedere che ilvenga posticipato23.00. Lo rende noto il Presidente della Regione della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delleMassimiliano Fedriga. Nei prossimi giorni iltornerà a fare il punto della situazione del punto di vista epidemiologico e metterà a punto ilcalendario delle. Fedriga, lehanno proposto di ampliare23.00 il“Lehanno proposto di ampliare ...

