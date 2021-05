Controlli antidroga, giro di vite anche nei paesi dell'ìnterno: sequestri e denunce dei carabinieri (Di mercoledì 5 maggio 2021) MONTEGIORGIO - Stop alla droga, stretta sui Controlli anche nei paesi dell'interno con l'operazione dei carabinieri della compagnia di Montegiorgio con sequestri, due persone denunciate e un'altra ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 5 maggio 2021) MONTEGIORGIO - Stop alla droga, stretta suinei'interno con l'operazione deia compagnia di Montegiorgio con, due persone denunciate e un'altra ...

GazzettadellaSp : Controlli antidroga in città: arrestato un altro spacciatore - MonrealeNews : I militari si sono avvalsi pure dell’utilizzo di un elicottero - simonegianfaldo : RT @SanJacopino: Il @SanJacopino ringrazia il #commissariatodirifredi per i controlli #antidroga #rispettodelleregole Con esito positivo… - SanJacopino : RT @SanJacopino: Il @SanJacopino ringrazia il #commissariatodirifredi per i controlli #antidroga #rispettodelleregole Con esito positivo… - SanJacopino : Il @SanJacopino ringrazia il #commissariatodirifredi per i controlli #antidroga #rispettodelleregole Con esito po… -