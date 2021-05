fseviareggio : RT @MediasetTgcom24: Cisgiordania, sedicenne ucciso da spari dell'esercito d'Israele #Israele - MediasetTgcom24 : Cisgiordania, sedicenne ucciso da spari dell'esercito d'Israele #Israele -

Ultime Notizie dalla rete : Cisgiordania sedicenne

TGCOM

Un ragazzo palestinese è stato ucciso nel nord dellada colpi sparati dall'esercito israeliano. Lo riferisce il ministero della Salute palestinese. Said Youssef Muhammad Oudeh, 16 anni, 'è morto per le gravi ferite causate da proiettili ...Venir a sapere che unche si opponeva alla confisca del suo preziosissimo gruppo ...lato) tra i coloni fuorilegge che Israele usa per facilitare l'annessione di vaste aree della. ...Un ragazzo palestinese è stato ucciso nel nord della Cisgiordania da colpi sparati dall'esercito israeliano. Lo riferisce il ministero della Salute palestinese. Said Youssef Muhammad Oudeh, 16 anni, " ...