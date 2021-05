Christian affetto da Sma tipo 1 “Mancano le cure necessarie”

(Di giovedì 6 maggio 2021) di Erika Noschese Ancora una storia di diritti negativi, di una burocrazia che mette all’angolo le famiglie, che sembra giocare sulla vita e sulla sofferenza.ha 9 anni, vive ad Eboli ed èda Sma di1. A causa della sua malattia,non deambula, è collegato h24 ad un ventilatore polmonare ma, tra le altre cose, necessita di un’aspirazione salivare. Ad accendere i riflettori sulla sua storia è l’associazione Andare Avanti, attraverso il portavoce Gaetano Amatruda che chiede l’intervento delle istituzioni locali e nazionali, dell’Asl e della Regione Campania, per non lasciare da solo il piccolo e la sua famiglia. “Il piccoloha diritto ad una assistenza di qualità che garantisca le sue esigenze e quella della famiglia – ha raccontato Amatruda che, con ...

- racconta Amatruda - ha 9 anni, èda Sma di tipo 1, non deambula, è collegato ad un ventilatore polmonare h 24 e necessita, fra le altre cose, di aspirazione salivare. Ha bisogno ...