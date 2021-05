Chelsea in finale di Champions | Real battuto 2-0

(Di mercoledì 5 maggio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ildomina, spreca ma vola per la terza volta nella propria storia indiLeague. Werner e Mount stendono ilMadrid per 2-0, tramortito e incapace di reagire sulla prestazione di quantità e qualità dei londinesi, che si giocheranno il trofeo contro il Manchester City, a Istanbul, il prossimo 29 maggio. Il pareggio della semidi andata lasciava il secondo atto aperto a qualsiasi soluzione e bastano due minuti per passare dal possibile vantaggio ospite all’1-0 dei padroni di casa. Al 26? Edouard Mendy si supera sulla conclusione dal limite di Benzema mentre al 28? ilè letale. Kante apre la scatola difensiva del, Havertz supera Courtois con un delizioso lob che sbatte sulla traversa ma è ...

pisto_gol : Grandissima partita del Chelsea di Tuchel, che domina il Real, segna due volte con Werner e Mount, spreca almeno 4… - SkySport : ?? CHELSEA-REAL MADRID 2-0 Risultato finale ? ? #Werner (28’) ? #Mount (85’) ?? - ZZiliani : Ma perchè 6 club inglesi avevano pensato di aderire a una nuova #Superlega? La Superlega sono loro. A cominciare da… - Davillejoo_ : Quando il Chelsea ha pescato il Porto nei quarti mi son detto: in finale ci arriva, batterà il Real Madrid. E così… - lollo_interista : RT @gippu1: Gli #Alonso sono la prima famiglia della storia che manda tre generazioni in finale di Coppa Campioni: Marcos Alonso Mendoza (C… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea finale

In, ilaffronterà il City, prossimo avversario in campionato. "Sarà una partita di Premier League, sono delle partite che ti preparano mentalmente. E' un piacere, anche se è stressante"...Per Thomas Tuchel c'è subito la possibilità di riscattare con il suoladi Champions persa l'anno scorso, quando allenava il Psg. "Ma non è una rivincita personale, sono molto grato di tutte le cose che sto ricevendo dal calcio, pur non essendo stato ...Nell’altra gara di ritorno delle semifinali di Champions League, il Chelsea batte 2-0 il Real di Zidane e raggiunge in finale il Manchester City di Pep Guardiola, per una finale tutta inglese. Il Chel ...Il Chelsea vola in finale di Champions League. Questo il commento di Thomas Tuchel ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non si tratta di una rivincita sul PSG. Sono grato per tutte le esperienze che sto face ...