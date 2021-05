Caso Vannini | Antonio Ciontoli | prima notte in carcere anche per moglie e figlia Cosa è successo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Omicidio Marco, lainper la famiglia. Tutto dopo la conferma della condanna, decisa dalla Corte di Cassazione, a 14 anni per. L’accusa è quella di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Marco, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nellatra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. “In questa tragedia non ci sono vincitori ma solo vinti ed il primo proprio Marco”, queste le parole di Marina Conte, madre della giovane vittima, tramite il suo legale Celestino Gnazi. Fiori sulla tomba di Marco, maun gesto simbolico per la giustizia fatta. Marito e, ...

Omicidio, Antonio Ciontoli: la sentenza definitiva Con la pronuncia del 3 maggio scorso, il caso relativo all'omicidio di Marco Vannini è stato definitivamente chiuso. Dopo cinque sentenze Antonio Ciontoli dopo essersi recato in carcere per scontare la pensa di 14 anni per aver ucciso Marco Vannini ha avanzato una richiesta. Antonio e Federico Ciontoli si sono presentati in carcere qualche ora dopo la sentenza della Corte Suprema di Cassazione.