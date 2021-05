Caso Fedez, Fornaro (LeU) a Di Mare: “Parlare di ‘censura preventiva’ non è scorretto, non doveva esserci alcun tipo di intervento dalla Rai” (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La vicenda delle telefonate, il fatto che venga informata la Rai nella mail, che la vicedirettrice intervenga a un certo punto è una mescolanza di livelli di responsabilità che alla fine impedisce di avere certezze su chi ha la responsabilità finale della messa in onda”. Così Federico Fornaro di LeU intervenendo durante l’audizione in Commissione Vigilanza Rai dopo l’audizione di Franco Di Mare, direttore di Rai3, sul “Caso Fedez” e su quanto accaduto al Concertone del primo maggio di Roma. Fornaro poi, rivolto a Di Mare, sottolinea: “Se viene in una Commissione parlamentare e lancia accuse, dal suo punto di vista documentate, o ne trae conseguenze, o viene il dubbio che non si faccia l’ultimo passo perché fino in fondo non si ha ragione”. Quello che non torna, secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) “La vicenda delle telefonate, il fatto che venga informata la Rai nella mail, che la vicedirettrice intervenga a un certo punto è una mescolanza di livelli di responsabilità che alla fine impedisce di avere certezze su chi ha la responsabilità finale della messa in onda”. Così Federicodi LeU intervenendo durante l’audizione in Commissione Vigilanza Rai dopo l’audizione di Franco Di, direttore di Rai3, sul “” e su quanto accaduto al Concertone del primo maggio di Roma.poi, rivolto a Di, sottolinea: “Se viene in una Commissione parlamentare e lancia accuse, dal suo punto di vista documentate, o ne trae conseguenze, o viene il dubbio che non si faccia l’ultimo passo perché fino in fondo non si ha ragione”. Quello che non torna, secondo ...

