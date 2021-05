fisco24_info : Borsa: Milano chiude in forte rialzo, Ftse Mib +2,03%: Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 24.463 punti - InvestingItalia : #Borsa Milano recupera calo di ieri, corrono Stellantis, Cnh, strappa ancora AS Roma - - CorriereQ : Borsa: bene Milano (+1,7%) con Europa dopo Wall street - andrea_morby : $ENI - BORSA: Milano in rialzo, WS cauta - fisco24_info : Borsa: bene Milano (+1,7%) con Europa dopo Wall street: Corsa per Stellantis, in linea con il listino Intesa dopo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

... il titolo del gruppo automobilistico, passato anche per uno stop in asta di volatilità, inha chiuso in rialzo del 7% a 14,86 euro, non lontano dai massimi recenti di metà marzo. Dopo ...Seduta ampiamente positiva per ladi: l'indice Ftse Mib ha segnato un aumento finale del 2,03% a 24.463 punti, in linea con l'accelerazione del finale di giornata. . 5 maggio 2021MILANO, 05 MAG - Ottima giornata per Stellantis sui conti del primo trimestre dell'anno e la conferma della stime per l'intero 2021: il titolo del gruppo automobilistico, passato anche per uno stop in ...Mercoledì con forti rialzi sui mercati dopo il sell-off della vigilia. Piazza Affari si è accodata alla ripresa dei maggiori listini mondiali trovando sponda anche in riscontri positivi dalle trimestr ...