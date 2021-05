Bologna | Sabatini | «Vignato resta perché le big fanno finta di non vedere»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Walterparla di Emanuel, gioiellino di casa: ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblu Walterparla ai microfoni di Sky Sport anche della super pzione dicontro la Fiorentina.– «Chi ha visto la partita contro la Fiorentina non può non apprezzare. Crea palle gol, ha servito tre assist e ha anche inseguito Vlahovic per 60 metri, anche questo lavoro rientra nella bellezza. Pervedo una carriera sfavillante, importantissima, ha una tecnica eccezionale e anche una forza nel campo. E’ stato bravo Bigon in questo. Sarà una sorpresa per tutto il calcio europeo.ancora alper l’indolenza di club ...

sportface2016 : #Bologna, il commento di Walter #Sabatini sull'arrivo di #Mourinho alla #Roma - roma_magazine : BOLOGNA - Sabatini: 'L'avvento di Mourinho alla Roma è importantissimo, un terremoto che serviva' - sportli26181512 : Sabatini: 'Mourinho è un terremoto che serviva a Roma, il suo nome porta speranza': L'attuale coordinatore dell'are… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sabatini: 'L'avvento di Mourinho alla Roma è importantissimo, un terremoto che serviva' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sabatini: 'L'avvento di Mourinho alla Roma è importantissimo, un terremoto che serviva' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Sabatini

Le parole di Fabio Cassanelli a Pomeriggio in ...Commenta per primo Walter, coordinatore dell'area sportiva del, ex direttore sportivo della Roma , dice la sua, a Sky Sport , sull'arrivo di Mourinho in giallorosso: 'Roma è una città pregna di sentimenti, ...Il difensore brasiliano, in occasione della gara contro la Fiorentina, ha tagliato un record personale: la prossima giornata affronterà la squadra che lo ha lanciato in Italia ...La Roma ha annunciato Mourinho per la prossima stagione: una scelta positiva per Walter Sabatini che si sbilancia sul futuro di Dzeko ...