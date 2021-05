85enne soffoca la moglie e poi chiama i Carabinieri | ' Ho ucciso mia moglie' | dramma ad Avellino

Ultime Notizie dalla rete : 85enne soffoca

Thesocialpost.it

... non è dato sapere per ora quale sia stato il motivo che abbia spinto l'a soffocare la moglie per poi confessare ai carabinieri. La presunta esasperazione come movente Secondo quanto riportato ...L'esasperazione, giunta al suo culmine, spingeva l'anzianoa soffocare la consorte. Shock ad Avellino, giovane senegalese trovato senza vita Nella giornata di ieri, un 23enne di origini ...85enne uccide la moglie e poi si costituisce . Pochissime le parole dette al telefono dall’uomo, un anziano di 85 anni di Avellino, come riportando le fonti locali, che abitava ...Protagonista del delitto un 85enne. Da chiarire i motivi alla base del delitto avvenuto nell'abitazione di fronte al tribunale ...