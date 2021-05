(Di martedì 4 maggio 2021) Utilizzareefficaci e costantemente aggiornate è uno dei primi passi da fare per proteggere i propri dati sensibili online. A ribadirlo, in occasione delDay del 7 maggio, è, la startup innovativa operante nel settore della cyber-security e la cui mission è aiutare le organizzazioni a proteggere i loro servizi digitali. Fondata da Diego Valsesia, Giulio Coluccia, Tiziano Bianchi, Enrico Magli – 4 ricercatori e professori del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino –ha infatti inventato, progettato, sviluppato e brevettato una soluzione per trasformare ogni smartphone in una chiave sicura per l’autenticazione online, sfruttando la firma nascosta e involontaria che lascia ciascuna fotocamera. “Il furto e la compromissione di ...

fisco24_info : World Password Day, ecco il vademecum di ToothPic: Il furto delle credenziali di accesso é causa del 40% degli atta… - Kali_Jadugarni : @_hello_world_99 Gmail ty achi vendo na password -

Ultime Notizie dalla rete : World Password

Adnkronos

La terza Developer Preview di Android 12 si è concentrata maggiormente sul design del sistema e ha portato tantissimi cambiamenti grafici . C'è però qualche novità anche per quanto riguarda l'app ...... ma anche foto, rubrica e, in qualche caso,. A spiegare come funziona l'ultima trovata dei ... Read MoreIsraele: nessun decesso da Covid in 24 ore, prima volta in 10 mesi 23 Aprile 2021 ...Il nuovo AD Gianmatteo Manghi racconta le strategie, e il direttore architetture e innovazione Enrico Mercadante gli ultimi sviluppi di prodotto, da Webex a Plus ...Dopo l'acquisizione di Fitbit da parte di Google, non sono state molte le modifiche che il colosso di Mountain View ha apportato al produttore di wearable.