“Vive solo per quello…”. Gemma Galgani, l’umiliazione peggiore dall’ex fidanzato (Di martedì 4 maggio 2021) Ormai sono undici anni di tv per l’iconica Gemma Galgani. A Uomini e Donne lei è la dama per eccellenza e non ha mai smesso di far parlare di lei. Infatti la prima parte di tantissime puntate è quasi sempre dedicata ai suoi sfoghi contro Tina Cipollari e alle sue sfortunate vicende sentimentali. L’ex di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, è tornato a parlare di lei in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv e non ci è andato giù leggero. Avevamo lasciato Gemma alle prese con l’ennesima delusione d’amore e ora la ritroviamo più in forma che mai. (Continua dopo le foto) Le parole di Giorgio Manetti: “Gemma Vive esclusivamente per Uomini e Donne. Ripete sempre le stesse cose, ma a Maria De Filippi conviene tenerla lì”. Sempre a Nuovo Tv l’opinionista Tina Cipollari ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Ormai sono undici anni di tv per l’iconica. A Uomini e Donne lei è la dama per eccellenza e non ha mai smesso di far parlare di lei. Infatti la prima parte di tantissime puntate è quasi sempre dedicata ai suoi sfoghi contro Tina Cipollari e alle sue sfortunate vicende sentimentali. L’ex di, Giorgio Manetti, è tornato a parlare di lei in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv e non ci è andato giù leggero. Avevamo lasciatoalle prese con l’ennesima delusione d’amore e ora la ritroviamo più in forma che mai. (Continua dopo le foto) Le parole di Giorgio Manetti: “esclusivamente per Uomini e Donne. Ripete sempre le stesse cose, ma a Maria De Filippi conviene tenerla lì”. Sempre a Nuovo Tv l’opinionista Tina Cipollari ...

