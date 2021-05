Una libreria nella sala d’attesa del Commissariato di Scampia (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una libreria nella sala d’attesa del Commissariato di Scampia. E’ l’iniziativa che la Casa Editrice Marotta&Cafiero, da sempre impegnata in attività sociali sul territorio attraverso lo slogan spacciatori di libri, ha voluto realizzare mettendo a disposizione di poliziotti e cittadini alcuni volumi. La lettura avverrà in sicurezza dopo aver igienizzato le mani nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unadeldi Scampia. E’ l’iniziativa che la Casa Editrice Marotta&Cafiero, da sempre impegnata in attività sociali sul territorio attraverso lo slogan spacciatori di libri, ha voluto realizzare mettendo a disposizione di poliziotti e cittadini alcuni volumi. La lettura avverrà in sicurezza dopo aver igienizzato le mani nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

zazoomblog : Una libreria nella sala d’attesa del Commissariato di Scampia - #libreria #nella #d’attesa - kraputnyk : mi sono appena comprata tre nuovi libri nonostante io ne abbia almeno una ventina da leggere in libreria, mi chiedo… - anteprima24 : ** Una libreria nella sala d’attesa del Commissariato di #Scampia ** - laviniamainardi : RT @ScuolaHolden: .Matteo Codignola “David Quammen ha cominciato come romanziere. Scriveva gialli, che una volta in libreria si rivelavano… - ScuolaLibraiUEM : #CorsiUEM Aprire una libreria e mantenerla attiva: le competenze, gli strumenti necessari e le criticità. Ne abbia… -