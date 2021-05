Tour | Emma Marrone torna per celebrare i 10 anni di carriera

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 4 maggio 2021) È giunta la notizia che tanti fan diattendevano da tempo. Infatti sono confermate le date del suo ritorno innel mese di giugno. Inoltre si tratta di unparticolare perché la cantante del salento celebrerà i suoi 10di. Vi propongo qui di seguito le date confermate. Come sarà il primonell’era Covid? Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica che ildifissato per il 6 giugno 2021 è confermato. In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Appena possibile sul sito di Friends & Partners verranno ...