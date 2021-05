Torna Montalbano su Rai1 con la replica de L’altro capo del filo | trama 4 maggio

(Di martedì 4 maggio 2021)Il Commissariosucon ladell’episodiodel, in onda stasera martedì 4. Trasmesso per la prima volta l’11 febbraio 2019 e tratto dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri, l’episodio vede il commissario alle prese con l’emergenza migranti sulle coste della Sicilia, senza tuttavia perdere di vista le sue indagini. Mentree i suoi uomini aiutano con gli sbarchi, nel cuore della notte accade un terribile delitto a Vigata. Elena Biasini, giovane e bellissima donna amica di Livia, viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. L’efferato omicidio sembra inspiegabile. Spetterà ae ai suoi fedeli uomini saper ricostruire la vita di questa ...

TuttoH24 : “Imma Tataranni - Sostituto procuratore” torna a Montalbano Jonico per le riprese della seconda stagione, nata dall… - MusicStarStaff : CS_”Il Commissario Montalbano” torna su Rai1 - SprintLombardia : Lemine Almenno-Valcalepio Eccellenza: Delpiano fatica ma torna alla vittoria grazie a Malzani e Montalbano… - Cisco46allegro : RT @MontalbanoRai: 'Io penso che qui siamo all'inizio di un gran teatro...' Torna #IlCommissarioMontalbano con #UnaFaccendaDelicata e #LaGi… - tortamimosa : il giovane montalbano ooc TORNA -

Ultime Notizie dalla rete : Torna Montalbano

Il Commissario, stasera in tv: anticipazioni episodio martedì 4 maggio Il Commissarioquesta seraalle 21.25 su Rai 1 con l'atteso episodio 'L'altro capo del filo'. A ..."Imma Tataranni - Sostituto procuratore"Jonico per le riprese della seconda stagione, nata dalle pagine dei romanzi della scrittrice lucana Mariolina Venezia approderà in Tv nell'autunno 2021 per la regia di Francesco ...In replica martedì 4 maggio su Rai 1 'L'altro capo del filo', un racconto di sbarchi e integrazione che aveva sollevato molte polemiche in ...Reggio Calabria, nell'ambito del 'Laboratorio dello Stretto' dell'Accademia di Belle Arti. Percorsi di storia della moda' incontro con lo stilista Gai Mattiolo Mercoledì 5 maggio, la Scuola ...