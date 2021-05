Sileri replica alle accuse delle Iene | ' La mia attività da medico in privato non incompatibile con il pubblico'

(Di martedì 4 maggio 2021) Unadura: "A Villa Claudia non lavoro, ma ho lavorato quando sono andato in aspettativa diventando senatore, lì ho lavorato nei primi sette - nove mesi dalla mia elezione, solo per l'...

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri replica

Globalist.it

Unadura alle Iene: "A Villa Claudia non lavoro, ma ho lavorato quando sono andato in ... outstream Parole di Pierpaolo, sottosegretario del ministero della Salute, su La7, smentendo che ...Non è che a volte si sfiora l'esibizionismo? "Siamo libri aperti -l'esperto - Ormai siamo ... osserva Bassetti secondo il quale il sottosegretario Pierpaolo"sarebbe una bellissima ...Una replica dura alle Iene: "A Villa Claudia non lavoro, ma ho lavorato quando sono andato in aspettativa diventando senatore, lì ho lavorato nei primi sette-nove mesi dalla mia elezione, solo per l’a ...L'esperto abbandona la trasmissione, infuriato. Succede in diretta, a “ L’Aria che Tira” di oggi, martedì 4 maggio , ...