Si scrive Antonio Conte, si legge core ‘ngrato (Di martedì 4 maggio 2021) Conte sta prendendo tempo: lecito domandarsi cosa abbia chiesto per continuare con l’Inter, la squadra che lo ha salvato “Abbiamo pensato solo al presente, l’aspetto più importante. Lo scudetto era la nsotra priorità. Ora, mi godo il momento, come non ho mai fatto nel mio passato. Ci sarà la possibilità ed il tempo per parlare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 maggio 2021)sta prendendo tempo: lecito domandarsi cosa abbia chiesto per continuare con l’Inter, la squadra che lo ha salvato “Abbiamo pensato solo al presente, l’aspetto più importante. Lo scudetto era la nsotra priorità. Ora, mi godo il momento, come non ho mai fatto nel mio passato. Ci sarà la possibilità ed il tempo per parlare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Gianni_Carbini : 'Chi vince scrive la storia, gli altri la leggono'. ( Cit. Antonio Conte) @inter #CampioniDitalia #19mo - emidio_antonio : 'Dopodiché è grave, che quel testo sia finito in mano ad altre persone, visto che poche ore prima dell’esibizione d… - METRO_POLITANS : @antonio_gaito Se EDU si è espresso pubblicamente significa che il Presidente se non reclama pubblicamente (non sig… - IBadaracco : @Antonio_Caselli @Rinaldi_euro Perché? Finché è fuffa scrive e quando si arriva al problema se ne va? Non voglio ce… - Ferraristefano : RT @pierovietti: Lo scudetto dell’Inter (vinto da Inter) è il capolavoro di Antonio Conte, scrive @gippu1 -

Ultime Notizie dalla rete : scrive Antonio Baronissi. Al FRaC al via la mostra per la collezione Caporrella 'La mostra che il Museo - FRaC Baronissi dedica a Spoerri - scrive il direttore del museo Massimo ...Il giardino di Daniel Spoerri e da un ampio apparato di illustrazioni a colori realizzato da Antonio ...

Stomeo lascia il Pd e attacca il partito pugliese ... al segretario nazionale Enrico Letta, al segretario regionale Marco Lacarra e al segretario provinciale Ippazio Antonio Morciano. " Il circolo Pd di Melpignano - scrive Stomeo - da tempo agisce con ...

Scrive Antonio Musmeci Catania:Luigi Covatta, prima di tutto un amico Avanti! Omicidio Vannini, la sentenza della Cassazione: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni Morte Marco Vannini, condannato a 14 anni Antonio Ciontoli. La sentenza è arrivata oggi, 3 maggio, da parte della Suprema Corte di Cassazione ...

Omicidio Vannini, oggi la sentenza della cassazione: Antonio Ciontoli condannato a 14 anni La Corte di Cassazione oggi si è espressa in via definitiva ponendo la parola fine sul processo della morte di Marco Vannini, il 20enne di Cerveteri ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 ...

'La mostra che il Museo - FRaC Baronissi dedica a Spoerri -il direttore del museo Massimo ...Il giardino di Daniel Spoerri e da un ampio apparato di illustrazioni a colori realizzato da...... al segretario nazionale Enrico Letta, al segretario regionale Marco Lacarra e al segretario provinciale IppazioMorciano. " Il circolo Pd di Melpignano -Stomeo - da tempo agisce con ...Morte Marco Vannini, condannato a 14 anni Antonio Ciontoli. La sentenza è arrivata oggi, 3 maggio, da parte della Suprema Corte di Cassazione ...La Corte di Cassazione oggi si è espressa in via definitiva ponendo la parola fine sul processo della morte di Marco Vannini, il 20enne di Cerveteri ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 ...