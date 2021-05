Serie A | tutti i giocatori contagiati squadra per squadra | chi non può giocare causa Covid-19

(Di martedì 4 maggio 2021) La curva epidemiologica in Italia è tornata a puntare con decisione verso l’alto. Con tutto quel che ne consegue anche a livello sportivo, con idiA che ovviamente non sono esenti dal-19. Già una partita rinviata, Genoa-Torino che si recupererà il 4 di novembre, e una partita annullata, Juventus-Napoli, ma la situazione è in continua evoluzione con diversi casiper. Il regolamento della Lega diA è uguale a quello della Uefa: con 13, compreso un portiere, di quelli inseriti nella lista che hanno il numero di maglia, si può. Se unaha 10 casi di positività in una settimana, come successo al Genoa, può chiedere il ...

ZZiliani : Verrà il giorno che un campionato di Serie A finirà senza registrare i “comportamenti aberranti” pro #Juventus di c… - Gazzetta_it : #Juve, nella volata #Champions sono tutti sotto esame - NetflixIT : Scrivi qui il personaggio di serie e film che ti ha provocato LA COTTA più grande di tutti i tempi. Fallo cantare, quel cuoricino. - pixel_di : ?? ???? ..stiamo sfiorando l'idiozia pura ! ?????? ..tra poco per qualsiasi micro minchiata, potrebbero cancella… - FrancescoMoli20 : RT @ZZiliani: Verrà il giorno che un campionato di Serie A finirà senza registrare i “comportamenti aberranti” pro #Juventus di cui parla P… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tutti

Pubblicato per la prima volta in Giappone come one - shot sulla rivista Jump NEXT! , la, ... Un finale, questo, che avverrà col botto e che delizieràgli appassionati della storia. La casa ...Primo traTwitter Spaces , seguito dalle Chat Vocali 2.0 di Telegram e da unadi supporti Facebook . Anche Spotify e Instagram hanno in programma di rendere l'audio più centrale. Sebbene ...Graditissimo ritorno per la Igor Volley, che accoglie in azzurro Sofia D'Odorico, già protagonista a Novara nella prima metà della stagione 2016-2017. Schiacciatrice friulana di Palmanova, completa e ...Due giorni dopo la conquista matematica del suo diciannovesimo scudetto, è tempo di festeggiamenti anche per Jindong Zhang, numero uno del gruppo Suning nonchè padre ...