(Di martedì 4 maggio 2021) Scontro politico nella maggioranza. Pd e M5S puntano a scavalcare Ostellari e ad andare direttamente in Aula alla conta. I pericoli per Draghi

SmorfiaDigitale : 'Sarebbe un precedente grave'. Un terremoto sul governo - K274863601 : RT @italianfirst2: 'Sarebbe un precedente grave'. Un terremoto sul governo ?@pdnetwork? ?@Mov5Stelle? - italianfirst2 : 'Sarebbe un precedente grave'. Un terremoto sul governo ?@pdnetwork? ?@Mov5Stelle? - infoitinterno : 'Sarebbe un precedente grave'. Un terremoto sul governo -

Ultime Notizie dalla rete : Sarebbe un precedente grave

Tutto inizia datweet del senatore dem che si ...verso la discontinuità dalla ministra...Andrea Marcucci la vera discontinuità...della scuola è riconducibile anche alla sua...Si tratterebbe ovviamente dicolpo di coda dagli effetti imprevedibili. Primo: per portare il provvedimento direttamente in Aula serveaccordo di maggioranza. E forse i giallorossi non se ne ...