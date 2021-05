Sala: «Tifosi dell’Inter in piazza Duomo? Prevedibile ma inevitabile» (Di martedì 4 maggio 2021) Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato degli assembramenti dei Tifosi dell’Inter in piazza Duomo dopo lo scudetto Beppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato degli assembramenti dei Tifosi dell’Inter in piazza Duomo dopo lo scudetto. Le sue parole riportate da Gazzetta.it. «È vero, la situazione era certamente Prevedibile ma non è pensabile che si potesse evitare che i Tifosi scendessero in piazza e sarebbe stato così in qualunque città italiana la cui squadra avesse vinto lo scudetto. Io capisco che le immagini di piazza Duomo abbiano potuto colpire la sensibilità di tanti, e considero con attenzione le voci di tanti milanesi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Beppe, sindaco di Milano, ha parlato degli assembramenti deiindopo lo scudetto Beppe, sindaco di Milano, ha parlato degli assembramenti deiindopo lo scudetto. Le sue parole riportate da Gazzetta.it. «È vero, la situazione era certamentema non è pensabile che si potesse evitare che iscendessero ine sarebbe stato così in qualunque città italiana la cui squadra avesse vinto lo scudetto. Io capisco che le immagini diabbiano potuto colpire la sensibilità di tanti, e considero con attenzione le voci di tanti milanesi ...

matteosalvinimi : Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano… - fattoquotidiano : Inter, Sala: “Impossibile evitare che i tifosi scendessero in piazza. Salvini? Critica, ma c’erano anche i leghisti… - giovib2 : RT @giuliocavalli: Silvia Sardone è europarlamentare della Lega. Ha attaccato duramente il sindaco di Milano Sala per l’assembramento dei… - Mirandola59 : RT @giuliocavalli: Silvia Sardone è europarlamentare della Lega. Ha attaccato duramente il sindaco di Milano Sala per l’assembramento dei… - bb91687509 : RT @giuliocavalli: Silvia Sardone è europarlamentare della Lega. Ha attaccato duramente il sindaco di Milano Sala per l’assembramento dei… -