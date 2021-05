Pio e Amedeo | è logica | le parole non valgono quanto l’intenzione!

(Di martedì 4 maggio 2021) Pio edopo le polemiche sull’ultima puntata di Felicissima Sera, sul “politicamente corretto” hanno risposto con un post su Facebook. Il duo ha spiegato a chi non ha visto o capito il senso del loro monologo, che NESSUNO HA DETTO CHE l’IRONIA DISINNESCA LA VIOLENZA! E ribadiscono di aver fatto sempre satira e di essere interessati solo a quella, senza distinzioni o prese di posizione politiche. Siamo alla Folliaaaa ? Qualcuno forse da questo post si aspetta delle SCUSE e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso.Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l’abbiano nemmeno visto per intero e che tanti lo abbiano guardato già prevenuti. Bene, ci rivolgiamo a loro, a “voi”. Non fate finta di non capire quello che abbiamo detto perché “vi” fa comodo trasformarlo nella solita querelle politica da quattro soldi.La politica non ...

MetaErmal : Ho fatto questo post su Instagram. È stato cancellato perché “non rispetta le linee e le norme di IG”. ?????? hanno ra… - LegaSalvini : LA BANALITÀ DI FEDEZ E IL CORAGGIO DI PIO E AMEDEO - stanzaselvaggia : Ho scritto di Pio e Amedeo. Che si credono politicamente scorretti, riuscendo ad essere solo volgarmente corretti. - shuth3f__kup : RT @expixeq: fanno le paladine con fedez e poi retwittano pio e amedeo - sweetvfranci : cos’è la satira per cos’è la satira le persone. per Pio e Amedeo normali -

Ultime Notizie dalla rete : Pio Amedeo

hanno commentato con un lunghissimo post sui social network le dure critiche piovute da ogni parte dopo il loro monologo in tv: ecco quali sono state le loro parole L'intervento su ...Con un lunghissimo post i due comici rispondono alle critiche di questi giorni. Dopo giorni di critiche,hanno risposto a chi non ha gradito i loro siparietti sull'omofobia. In un lungo post i comici hanno cercato di spiegare la loro posizione.sbagliano già quando partono ...«La politica non ci appartiene. La politica ci omaggia di spunti e personaggi senza distinzioni di partiti per fare quello che vogliamo fare, satira, come abbiamo sempre fatto». Pio ..."Qualcuno forse da questo post si aspetta delle SCUSE e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso. Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non lâ??abbiano nemmeno visto per ...