Patrizia De Blanck | omofobo preso ad ombrellate per difendere un amico | ecco cosa è successo

(Di martedì 4 maggio 2021)Deha difeso ungay dagli squallidi insulti di unallontanandolo a colpi di ombrello. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato la vicenda intervistata da Affari Italiani.Depicchia uncon un ombrello La Contessa desta andando, la mattina di domenica 2 maggio,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Estrema, generosa a volte irriverente tanti sono gli aggettivi che possono essere legati a Patrizia De Blanck la "contessa del popolo", che nel bene e nel male fa sempre parlare di sé. L'ultimo episodio la vede come protagonista o forse paladina di un amico, Lorenzo Castelluccio, che ha ... La Contessa prende le difese dell'influencer Lorenzo Castelluccio, insultato al supermercato, e colpisce un uomo sulla ... Patrizia De Blanck prende ad ombrellate un omofobo per difendere un amico gay insultato per il suo modo di vestire, il suo racconto.