Napoleone | l’imperatore invade le librerie | fioccano le proposte sugli scaffali Adnkronos 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 4 maggio 2021) () – Il giornalista e storico Sergio Valzania, invece, considera l’esperienza napoleonica declinandola sotto il profilo militare. Nel volume ‘e la guardia imperiale. La storia delle truppe che permisero al generale di costruire un impero’ in libreria con Mondadori (collana Le Scie), infatti, descrive il rapporto intenso cheha avuto con i suoi soldati. Le sue fortune militari sono dovute ai grognards, i brontoloni, come lui stesso li ha battezzati affettuosamente.Sono i soldati della Guardia imperiale che lo hanno seguito nelle sue campagne belliche. Valzania va alla ricerca della loro storia, dalla loro nascita in Italia come scorta personale del generale Bonaparte fino allo scioglimento avvenuto alcuni mesi dopo la battaglia di Waterloo, per opera di Luigi XVIII che diffidava, a ragione, di un esercito ...