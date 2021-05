Mourinho alla Roma | Pinto | “E’ uno dei migliori allenatori di sempre | perfetto per il nostro progetto”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 4 maggio 2021) Tiago, general manager della, ha parlato così al sito del club giallorosso della trattativa che ha portato all’ingaggio di Joséper le prossime tre stagioni: “Quando José ci ha dato la sua disponibilità, abbiamo immediatamente colto l’occasione per parlare con uno deidi tutti i tempi. Siamo stati impressionati dal suo desiderio di vincere e dsua passione per il gioco del calcio: per lui non contano i trofei vinti in carriera ed èconcentrato sul prossimo. Possiede la conoscenza, l’esperienza e la leadership per competere a tutti i livelli. Siamo consapevoli di quanto, per poter costruire unsportivo di successo, siano necessari il tempo, la pazienza e le persone giuste al posto giusto. ...