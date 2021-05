Lo Scudetto di… De Vrij: Stefan, il Grande (Di martedì 4 maggio 2021) Un anno fa, dopo il derby con il Milan da lui deciso in rimonta, il quotidiano sportivo olandese Sportwereld aveva inserito in copertina una foto a tutta pagina di Stefan De Vrij che esulta , con marchiato a caratteri cubitali: 'Il Grande' . De Vrij ha appena compiuto ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 4 maggio 2021) Un anno fa, dopo il derby con il Milan da lui deciso in rimonta, il quotidiano sportivo olandese Sportwereld aveva inserito in copertina una foto a tutta pagina diDeche esulta , con marchiato a caratteri cubitali: 'Il' . Deha appena compiuto ...

MetaErmal : A tutti gli interisti che mi stanno offendendo per il tweet qui sotto voglio ricordare che essere felici per la vit… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole del CEO Corporate Alessandro Antonello: 'È un’emozione unica, da interista e da AD de… - stanzaselvaggia : Il sindaco di Milano Beppe Sala, sugli assembramenti per lo scudetto in piazza Duomo, tace per quasi un giorno. Po… - GiordanoGasper1 : RT @26julymovement: In un paese nel quale giovani madri muoiono in fabbrica, le scuole cadono a pezzi, la gente muore nei P.S., la politica… - FerencinoDS : RT @Iperbole_: Lei è la consigliera regionale leghista Silvia Sardone, che ha attaccato - con Salvini - il Comune di Milano per gli assembr… -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto di… Inter campione d'Italia, le battute dei comici nerazzurri: "Ma sullo scudetto non si scherza" La Repubblica