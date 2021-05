L'Esa vuole un satellite per individuare i detriti spaziali (Di martedì 4 maggio 2021) L'Agenzia spaziale europea (Esa) vuole lanciare un telescopio orbitante per controllare i detriti spaziali, anche quelli grandi pochi millimetri. Questi minuscoli frammenti di spazzatura spaziale sono troppo piccoli per essere individuati con telescopi terrestri, ma se colpiscono un modulo in orbita possono causare gravi danni. L'Esa spera che il satellite, il primo del suo genere, arrivi nello spazio nel 2025, a condizione che ottenga l'approvazione del finanziamento presso il Consiglio degli stati membri entro il 2022. Il progetto infatti è già stato definito: un satellite che trasporta un telescopio ottico largo circa 20 centimetri orbiterà a un'altitudine compresa tra 600 e 700 chilometri, dove i computer gestiti da Esa e Nasa prevedono un'alta densità di piccoli frammenti. Tim Flohrer, capo ... Leggi su panorama (Di martedì 4 maggio 2021) L'Agenzia spaziale europea (Esa)lanciare un telescopio orbitante per controllare i, anche quelli grandi pochi millimetri. Questi minuscoli frammenti di spazzatura spaziale sono troppo piccoli per essere individuati con telescopi terrestri, ma se colpiscono un modulo in orbita possono causare gravi danni. L'Esa spera che il, il primo del suo genere, arrivi nello spazio nel 2025, a condizione che ottenga l'approvazione del finanziamento presso il Consiglio degli stati membri entro il 2022. Il progetto infatti è già stato definito: unche trasporta un telescopio ottico largo circa 20 centimetri orbiterà a un'altitudine compresa tra 600 e 700 chilometri, dove i computer gestiti da Esa e Nasa prevedono un'alta densità di piccoli frammenti. Tim Flohrer, capo ...

HoUnNomeCorto : @LuBlue94 @marperlo1 ?? comunque qualcuno nei miei commenti mi ha scritto che T si era già trasferito nella ex camer… - ___mariaelisa__ : ma esa che vuole entrare in diretta e non se lo cagano - Angelredblack1 : @AnsaScienza @Agenzia_Ansa @CNSA_en @NASA @ESA_Italia @Axiom_Space @Space_Station Elon Musk vuole andare su Marte e… -

Ultime Notizie dalla rete : Esa vuole Corsa spaziale tra Usa e Cina. E l'Europa? Le risposte di Spagnulo La Germania contesterebbe la leadership strategica che la Commissione europea vuole assumere, e ... in particolare il ruolo essenziale che l'Esa gioca nel settore spaziale europeo'. Secondo il ...

Konami non parteciperà all'E3 2021: ecco i motivi ... se non forse la più importante, ma che vuole comunque essere un modo per rinnovarsi ed offrire in ... Konami non sarà presente all'E3 2021: l'ESA risponde L'ESA, Entertainment Software Association, l'...

L'Esa vuole un satellite per individuare i detriti spaziali Panorama Quanto ci vuole per arrivare su Venere? Scopriamolo insieme Sebbene gli esseri umani non abbiano mai fatto un tale viaggio, varie missioni spaziali sono state svolte negli anni e possono aiutarci nel rispondere.

Gestione dei rifiuti Amia vuole rimanere L’Amia spa, socio al 40 per cento di Bovolone Attiva srl, società del Comune, si batte per rimanere a raccogliere i rifiuti urbani... Scopri di più ...

La Germania contesterebbe la leadership strategica che la Commissione europeaassumere, e ... in particolare il ruolo essenziale che l'gioca nel settore spaziale europeo'. Secondo il ...... se non forse la più importante, ma checomunque essere un modo per rinnovarsi ed offrire in ... Konami non sarà presente all'E3 2021: l'risponde L', Entertainment Software Association, l'...Sebbene gli esseri umani non abbiano mai fatto un tale viaggio, varie missioni spaziali sono state svolte negli anni e possono aiutarci nel rispondere.L’Amia spa, socio al 40 per cento di Bovolone Attiva srl, società del Comune, si batte per rimanere a raccogliere i rifiuti urbani... Scopri di più ...