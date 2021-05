(Di martedì 4 maggio 2021) Il Giudice Sportivo non ha ritenuto di dover punire in alcun modo il comportamento dei dirigentintus, che, durante la partital’Udinese, al termine del primo tempo, hanno duramente protestatola direzione di gara dell’arbitro. Un comportamento stigmatizzato già nel post partita da Pierpaolo Marino, direttore sportivo del club friulano. A testimonianza delle parole pesanti rivolte dai dirigenti bianconeri all’indirizzo di, spunta un video pubblicato da Dagospia. In esso si sentono con molta chiarezza le offese e gli epiteti rivolti al direttore di gara. Si va dal “Sei un” al “ma cazzo, nemmeno un minuto dai” (riferito al recupero assente) al “non ho mai visto una cosa così in Italia”, fino al più eloquente “vai a ...

TuttoMercatoWeb : Dagospia - Le proteste della Juve con l'arbitro Chiffi: 'Vai a c****e, sei un raccomandato' - vaticannews_it : #4maggio #Colombia sesto giorno di manifestazioni contro la riforma fiscale. Appello del vescovo di Pasto, Juan Car… - napolista : Le proteste della Juve contro Chiffi: «Sei un raccomandato, vai a cagare» - robypec75 : RT @tuttonapoli: Dagospia - Le proteste della Juve con l'arbitro Chiffi: 'Vai a c****e, sei un raccomandato' - PinoSa54 : ????.... be' se queste sono le parole espresse.... Il G.S. nel non sanzionare....ha preso una bella cantonata....o ..… -

Ultime Notizie dalla rete : proteste della

Il Sole 24 ORE

Il tabellinogara: SERIE BKT, 36ª GIORNATA REGGINA - ASCOLI 2 - 2 Marcatori: 18 Cionek (R), ... Sottil (A) per. Calci d'angolo: 6 - 6. Recupero: 1'pt; 3'st.Stangata TARIG per le imprese del comparto somministrazione del Comune di Ancona che nel 2020 hanno usufruito gratuitamente dell'occupazione del suolo pubblico, ampliando le superfici di ...Hanno fatto molto parlare nei giorni scorsi le proteste della Juventus contro l'arbitro Chiffi, anche se il giudice sportivo ha deciso di non prendere provvedimenti contro nessuno. Nella ...Durante una protesta svoltasi stamani a Roma, i manifestanti aderenti a Sì Cobas hanno occupato per oltre un'ora la sede del Partito Democratico di Via del Nazareno. A riferirlo, ...