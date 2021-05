Lazio | assessore D’Amato | “Pronti a vaccinare durante le partite di Euro2020”

(Di martedì 4 maggio 2021) “Il Servizio sanitario regionale è pronto a eseguire le vaccinazioni anche in occasione dei prossimi Europei di calcio che la città di Roma ospiterà“. Lo afferma in una nota Alessioalla Sanità della Regione, in vista di. “Qualora ci venisse richiesto dalla competente Federazione siamo in grado di allestire dei punti di somministrazione dei vaccinigli eventi sportivi” ha aggiunto. “Il modello è quello già sperimentato in America dalla Nba e nello specifico dai Milwaukee Bucks che ha vaccinato i propri tifosi tra il primo ed il secondo tempo delledi basket” ha spiegato in conclusione l’. SportFace.

