"La festa per lo scudetto dell'Inter costerà qualche vita umana": parola di esperto (Di martedì 4 maggio 2021) La festa dei tifosi dell'Inter in piazza Duomo a Milano è stato un "errore gravissimo che costeraà qualche vita umana. Lo dico così diamo il peso di quanto accaduto". Lo ha detto Massimo Andreoni, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) Ladei tifosiin piazza Duomo a Milano è stato un "errore gravissimo che costeraà. Lo dico così diamo il peso di quanto accaduto". Lo ha detto Massimo Andreoni, ...

matteosalvinimi : Non si può morire così. Sicurezza, regole, controlli a tappeto: altro che 'festa dei lavoratori', queste devono ess… - TuttoMercatoWeb : ???? #Inter19 - Esplode la festa in Piazza Duomo a #Milano per lo scudetto interista - repubblica : Festa scudetto Inter, preoccupazione per la 'variante nerazzurra': 'Rischio incremento contagi da coronavirus, anda… - mgsle : RT Maggio è un mese di festa per tutta la Famiglia Salesiana! È infatti il mese in cui festeggiamo… - ItaliaaTavola : Il ristorante e scuola di cucina riapre le sue porte al pubblico, domenica 9 maggio, per il pranzo domenicale propo… -