“Isola” | Ignazio Moser conquista le naufraghe e il record alla prova del fuoco

(Di martedì 4 maggio 2021) Nell’ultimo episodio di ieri, 03 maggio 2021, dell’si è fatto decisamente notare. Nel corso della quattordicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, l’ex concorrente del “GF Vip” hato una fornitura di caffè per il gruppo superando la temutissimadelha sfoggiato il suo fisico muscoloso, provocando in Cecilia Rodriguez non poca gelosia verso leche hanno ammirato la sua forma.e la gelosia di Cecilia Rodriguezha messo piede nell’solo la scorsa settimana e ha giàto tutti. Ad apprezzare la presenza dell’ex ciclista ...

IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - benjamn_boliche : RT @IsolaDeiFamosi: Noi quando Ignazio Moser si toglie la maglia ?? #Isola - LaMammaN1 : - _coldmoon : RT @oocisola: Cecilia spoilera a Ignazio che l’Inter ha vinto lo scudetto #isola - unasudiecimila : RT @_controcuore_: T: 'Ha perso 3 denti' I: 'Ma è arrivato il topolino?!?' U: 'No, ma manco la fatina' T: 'Ma è arrivato Ignazio' ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Ignazio

... compreso Giacomo Urtis (ex concorrente dell'ultimo Grande Fratello Vip e dell'dei famosi ). 'Ho capito adesso perché Cecilia Rodriguez è così gelosa di…', scrive su Twitter. '...All'dei Famosi sono tutti pazzi diMoser . Naufraghi e naufraghe ne tessono le lodi, lo sportivo e modello 28enne è ormai il nuovo sex symbol della Palapa, ma Cecilia Rodriguez , sempre più ...Cecilia Rodriguez, "Te lo dico anche se mi sgrideranno": la confessione a Ignazio in diretta all'Isola dei Famosi ...Colazione milanese per Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli, i due beccati insieme in un bar... Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli sono stati sorpresi in un bar di Milano intenti a consumare una ...