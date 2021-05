Individuata variante indiana in Salento (Di mercoledì 5 maggio 2021) La variante indiana si sta diffondendo velocemente in diverse parti d'Italia. In Puglia l'istituto zooprofilattico ha isolato due casi. Covid, isolati due casi di variante indiana in Puglia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lasi sta diffondendo velocemente in diverse parti d'Italia. In Puglia l'istituto zooprofilattico ha isolato due casi. Covid, isolati due casi diin Puglia su Notizie.it.

infoitinterno : Variante indiana: ad oggi in Lombardia non è stata individuata - Notiziedi_it : Covid, in Abruzzo individuata variante rara dall’Egitto - stedemasi : “Individuata variante a Bagnacavallo.”Ora ogni luogo rivendica il proprio brand e marchio #COVID19 - pola1945 : RT @charliecarla: 'Variante indiana a Roma: individuata mutazione in uno dei positivi sbarcati (dall'India). Attesi tre voli' Attesi tre v… - IStajano : RT @charliecarla: 'Variante indiana a Roma: individuata mutazione in uno dei positivi sbarcati (dall'India). Attesi tre voli' Attesi tre v… -