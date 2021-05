Ilary Blasi strappa un bacio a Jeda, il fidanzato di Vera Gemma (Video) (Di martedì 4 maggio 2021) Ilary Blasi “corteggia” Jeda, il fidanzato di Vera Gemma: la conduttrice si diverte a metterlo in imbarazzo scherzando con lui Ilary Blasi e il siparietto del bacio con Jeda all’Isola dei Famosi. Se non ci pensano infatti i naufraghi con le loro dinamiche a movimentare la puntata, ci pensa la conduttrice del reality dallo studio. Come è accaduto ieri, durante la quattordicesima puntata del surviving game andato in onda in prima serata. Ormai Jeda è diventato un ospite fisso della trasmissione di Ilary Blasi, l’Isola dei Famosi. Nella puntata di ieri, la quattordicesima, Ilary – come sempre – ha scherzato con lui, invitandolo a prendere un aperitivo, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 maggio 2021)“corteggia”, ildi: la conduttrice si diverte a metterlo in imbarazzo scherzando con luie il siparietto delconall’Isola dei Famosi. Se non ci pensano infatti i naufraghi con le loro dinamiche a movimentare la puntata, ci pensa la conduttrice del reality dallo studio. Come è accaduto ieri, durante la quattordicesima puntata del surviving game andato in onda in prima serata. Ormaiè diventato un ospite fisso della trasmissione di, l’Isola dei Famosi. Nella puntata di ieri, la quattordicesima,– come sempre – ha scherzato con lui, invitandolo a prendere un aperitivo, ...

matteonalin : RT @oocisola: Ilary Blasi saluta Jedà, si mette d’accordo per fare un aperitivo insieme e lo bacia #isola - youaresogolden_ : RT @oocisola: Ilary Blasi saluta Jedà, si mette d’accordo per fare un aperitivo insieme e lo bacia #isola - vipdietroloshow : Ilary Blasi e Tommaso Zorzi!!!??#tommasozorzi #IlaryBlasi #isola #francescototti #ivazanicchi #elettralamborghini… - vipdietroloshow : Ilary Blasi,Jeda e Francesco Totti!!!??#ilaryblasi #jeda #francescototti #coppia #isola #veragemma #trashitaliano… - tempoweb : Isola dei famosi: via Gilles, ecco i quattro in nomination. Ilary Blasi bacia Jeda ma accade l'imprevisto #4maggio… -