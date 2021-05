Il calciatore di aprile 2021 | Giacomo Raspadori

(Di martedì 4 maggio 2021) Il 3contro la Romaè uscito dal tunnel del Mapei Stadium con indosso la fascia da capitano. È stata un immagine strana: l’attaccante è alla sua settima presenza da titolare in stagione, alla secondo anno tra i professionisti. Dopo un inizio in cui aveva conteso i minuti ai titolari,era scivolato in fondo nelle gerarchie e fino a quel momento aveva giocato meno di 600 minuti segnando appena un gol. Niente di tragico: nel suo ruolo trovare una costanza nel rendimento è sempre difficile e richiede tempo. Nel Sassuolo poi il titolare è Caputo, a cui si aggiunge Defrel, due giocatori con molta più esperienza di lui, che dopotutto ha appena compiuto 21 anni. In quella partita peròaveva giocato benissimo. Non solo aveva segnato il gol del definitivo pareggio ...

Il 3 aprile contro la Roma Giacomo Raspadori è uscito dal tunnel del Mapei Stadium con indosso la fascia da capitano. È stata un immagine strana: l'attaccante è alla sua settima presenza da titolare i ...