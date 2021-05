Giustizia: Costa, '76 emendamenti Pd-M5S a ddl Bonafede, auto smentita indecorosa' (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it.

Azione_it : Continua la nostra battaglia in difesa dei principi liberali, per un giusto processo. @Enrico__Costa presenta gli… - TV7Benevento : Giustizia: Costa, '76 emendamenti Pd-M5S a ddl Bonafede, auto smentita indecorosa'... - BolognainAzione : RT @Azione_it: Continua la nostra battaglia in difesa dei principi liberali, per un giusto processo. @Enrico__Costa presenta gli emendame… - Giulian96594733 : @CarloCalenda @Lepri_vale @Enrico__Costa Per incidere davvero sulla giustizia penale, occorre completare la transiz… - teobaratto90 : RT @Azione_it: Continua la nostra battaglia in difesa dei principi liberali, per un giusto processo. @Enrico__Costa presenta gli emendame… -