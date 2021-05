Giulia Salemi, il suo è un appello accorato: “Non deve più succedere” (Di martedì 4 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi, attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto un appello davvero molto accorato: ecco le sue parole. Giulia Salemi è un personaggio che negli ultimi mesi è costantemente e continuamente sotto la luce dei riflettori. Il motivo non può non essere la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un reality dove ha Leggi su youmovies (Di martedì 4 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., attraverso il suo profilo Instagram, ha fatto undavvero molto: ecco le sue parole.è un personaggio che negli ultimi mesi è costantemente e continuamente sotto la luce dei riflettori. Il motivo non può non essere la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Un reality dove ha

MediasetPlay : #SalottoSalemi è lo show tutto al femminile condotto da Giulia Salemi: confessioni tra amiche, chicche di make-up..… - fanpage : La storia di Fariba Tehrani: “Quando cadi pulisci il sangue e vai avanti”, #giuliasalemi in lacrime all'#isola - __lunatica_ : ok faccio anch’io coming out: le prime settimane che giulia salemi era entrata nella casa la amavo - UngodlyPromoz : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorellli #Facebook #WandaVision #Wanda #Vision tommaso zorzi s… - captcinmarveI : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -