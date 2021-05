Giro d’Italia 2021 | tutte le salite Da Sestola all’Alpe Motta | passando per la Cima Coppi | il Pordoi

Leggi su oasport

(Di martedì 4 maggio 2021) Manca sempre meno alla partenza della 104esima edizione del. La Corsa Rosa scatterà da Torino sabato 8 maggio e terminerà, dopo ventuno tappe, domenica 30 maggio a Milano. Saranno presenti ben otto arrivi in salita, ma anche tante altre frazioni molto insidiose e caratterizzate da ascese che hanno fatto la storia del. Il primo arrivo in salita sarà quello diin occasione della quarta tappa. Appennini nuovamente protagonisti sino all’arrivo ina Campo Felice per la nona frazione. La Wine Stage di questa edizione sarà invece la Perugia-Montalcino (Brunello), con molti tratti di strade bianche nel finale. Ritorna anche l’arrivo sul Monte Zoncolan dal versante di Sutrio, che segnerà una mezza sentenza per la conquista di questo. Successivamente, in ...