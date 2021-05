Final Four Eurolega 2021: quando si giocheranno? Ecco le date (Di martedì 4 maggio 2021) Le Final Four dell’Eurolega 2021 si giocheranno dal 28 al 30 maggio. Quattro squadre andranno alla caccia della massima competizione europea in quel di Colonia (Germania). Una Final Four che l’anno scorso non si è disputata causa Covid: l’ultima è quella di Vitoria-Gasteiz vinta dal CSKA Mosca sull’Anadolu Efes. Quest’anno si gioca, senza tuttavia la presenza del pubblico: porte chiuse, con l’Eurolega che ha scongiurato una possibile capienza al 25% del palazzetto. Di seguito le date delle semiFinali e della Finale. VENERDÌ 28 MAGGIO SemiFinali Ore 18:00 – SemiFinale 1 Ore 20:45 – SemiFinale 2 DOMENICA 30 MAGGIO Ore 17:30 – Finale ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Ledell’sidal 28 al 30 maggio. Quattro squadre andranno alla caccia della massima competizione europea in quel di Colonia (Germania). Unache l’anno scorso non si è disputata causa Covid: l’ultima è quella di Vitoria-Gasteiz vinta dal CSKA Mosca sull’Anadolu Efes. Quest’anno si gioca, senza tuttavia la presenza del pubblico: porte chiuse, con l’che ha scongiurato una possibile capienza al 25% del palazzetto. Di seguito ledelle semii e dellae. VENERDÌ 28 MAGGIO Semii Ore 18:00 – Semie 1 Ore 20:45 – Semie 2 DOMENICA 30 MAGGIO Ore 17:30 –e ...

