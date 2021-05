Dwayne Johnson: da piccolo mi scambiavano per una bambina (Di martedì 4 maggio 2021) In un'intervista con Today, ritagliata sicuramente tra un ciak e l'altro di Black Adam , Dwayne si diverte e ci dice: Una circostanza di sicuro curiosa per il figlio di un wrestler e futuro erede ... Leggi su comingsoon (Di martedì 4 maggio 2021) In un'intervista con Today, ritagliata sicuramente tra un ciak e l'altro di Black Adam ,si diverte e ci dice: Una circostanza di sicuro curiosa per il figlio di un wrestler e futuro erede ...

Maximum Effort: accordo tra la società di Ryan Reynolds e la Paramount Pictures ... 'Free Guy' della Disney , diretto dalla Watts per la 20th Century Fox; "Red Notice", un thriller stellato con una serie di rapine di opere d'arte con Dwayne Johnson e Gal Gadot ; l'avventura di ...

Clamorosa confessione da parte del sempre ironico Dwayne "The Rock" Johnson: da bambino non aveva proprio l'aspetto che ha adesso ...