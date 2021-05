Cts, vaccini ai giovani per più scuola il prossimo anno (Di martedì 4 maggio 2021) "Soprattutto in vista della ripresa dell'anno scolastico il prossimo anno, è importante mettere in campo strumenti per una didattica in presenza significativamente maggiore rispetto agli ultimi due ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 4 maggio 2021) "Soprattutto in vista della ripresa dell'scolastico il, è importante mettere in campo strumenti per una didattica in presenza significativamente maggiore rispetto agli ultimi due ...

vivereitalia : Locatelli, presidente Cts: 'Vaccini ai giovani per più scuola in presenza il prossimo anno' - LeoMuti2 : 'Attivazione di percorsi vaccinali, una volta che siano approvati dall'Agenzia del farmaco, anche per la popolazion… - Teresat73540673 : - prato_vilma : Cts, vaccini ai giovani per più scuola il prossimo anno - Ultima Ora - ANSA - giornaleradiofm : Cts, vaccini ai giovani per più scuola il prossimo anno: (ANSA) - ROMA, 04 MAG - 'Soprattutto in vista della ripres… -