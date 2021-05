Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Mercoledì 5 Maggio 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ariete Mercurio sarà in una posizione molto interessante e le opportunità professionali non mancheranno. Vergine non sarà un giorno semplice perché la Luna sarà in opposizione e potrebbe portare un po’ di contrasti. Capricorno oggi la Luna sarà in un ottimo aspetto e come se non bastasse Venere cercherà di favorirvi in amore. Ecco le Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ariete Mercurio sarà in una posizione molto interessante e le opportunità professionali non mancheranno. Vergine non sarà un giorno semplice perché la Luna sarà in opposizione e potrebbe portare un po’ di contrasti. Capricorno oggi la Luna sarà in un ottimo aspetto e come se non bastasse Venere cercherà di favorirvi in amore. Ecco le

lucianonobili : BOOM! (2) Ma come fa la “cittadina curiosa”, che secondo #Reportrai3 avrebbe casualmente filmato, a distanza, in au… - SkyTG24 : Covid, l’immunità di gregge è raggiungibile? E quanto conta? Ecco cosa dicono gli esperti - galeazzobignami : A me pare tutto surreale. Uno che vuole andare in TV in spazi pagati coi soldi pubblici di tutti noi ad attaccare… - RussoMu : RT @sarasarli: Immaginate cosa sarebbe successo se #DiMaio o un senatore del #m5s avesse incontrato in una piazzola di un #autogrill un uom… - alkhimiyah : RT @sarasarli: Immaginate cosa sarebbe successo se #DiMaio o un senatore del #m5s avesse incontrato in una piazzola di un #autogrill un uom… -