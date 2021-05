Che tegola per Gattuso | un difensore è risultato positivo al covid

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie per. Dopo l’infortunio a Koulibaly, che starà fuori per circa 2 o 3 settimane, saltando quindi quasi tutte le gare conclusive della stagione, rimarrà fuori anche Maksimovical. Questa la nota del club: “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

