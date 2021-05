Calcio | Tribunale dichiara fallimento Sambenedettese

(Di martedì 4 maggio 2021) Ildi Ascoli Piceno hato ildella(girone B della serie C). Concesso l'esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMBENEDETTESE - Il Tribunale dichiara il fallimento - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMBENEDETTESE - Il Tribunale dichiara il fallimento - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMBENEDETTESE - Il Tribunale dichiara il fallimento - napolimagazine : SAMBENEDETTESE - Il Tribunale dichiara il fallimento - apetrazzuolo : SAMBENEDETTESE - Il Tribunale dichiara il fallimento -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Tribunale

Rai Sport

Ildi Ascoli Piceno ha dichiarato il fallimento della Sambenedettese(girone B della serie C). Concesso l'esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto di ......del campo regolamentare per ila 5 nell'istituto minorile di Nisida. Presenti il prefetto Marco Valentini, il capo della Procura dei minori, Maria de Luzenberger, la presidente del...SAN BENEDETTO - La Samb è ufficialmente fallita. Il Tribunale di Ascoli, infatti, ha dichiarato il fallimento della Sambenedettese Calcio (girone B della serie C).Il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato il fallimento della Sambenedettese Calcio. E' stato concesso, però, l'esercizio provvisorio, così da poter permettere alla squadra di disputare in playoff.