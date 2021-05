Calcio Napoli, distrazione alla gamba destra per Koulibaly: stagione finita? (Di martedì 4 maggio 2021) Pessime notizie per Rino Gattuso, che rischia di perdere il difensore del Calcio Napoli fino al termine della stagione. Tegola per il Calcio Napoli, che certamente dovra’ rinunciare a Kalidou Koulibaly per la prossima sfida contro lo Spezia di sabato e non solo. Il centrale senegalese si e’ sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato Leggi su 2anews (Di martedì 4 maggio 2021) Pessime notizie per Rino Gattuso, che rischia di perdere il difensore delfino al termine della. Tegola per il, che certamente dovra’ rinunciare a Kalidouper la prossima sfida contro lo Spezia di sabato e non solo. Il centrale senegalese si e’ sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato

SimoneCosimi : È accettabile quello che sta accadendo a Milano, specie al #Duomo? Lo era quello che accadde a Napoli dopo la morte… - SkySport : Infortunio Koulibaly, distrazione muscolare: il Napoli lo perde per due settimane #SkySport #Napoli #Koulibaly - Gazzetta_it : Napoli al lavoro per Spalletti: ecco gli obiettivi e chi potrebbe partire #calciomercato - NCN_it : #UFFICIALE – #ROMA, #FONSECA NON SARÀ PIÙ L'ALLENATORE NELLA PROSSIMA STAGIONE - AleMarroni : RT @iuiu87: Le fantastiche avventure del Capo del Calcio Lotito A Tare ammonizione con diffida per proteste contro Di Bello a Napoli-Lazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli Corsa Champions, tegola per il Napoli: Koulibaly infortunato. Salterà Spezia e Udinese Allarme per il Napoli in corsa per la qualificazione in Champions League : il difensore Kalidou Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio ...

Dall'assedio di Manchester al delirio di Milano Un calcio senza tifosi non è calcio . Come Roma senza il Colosseo, come Napoli senza il Vesuvio oppure come un pinguino a Trieste. Ma a dirla tutta un pinguino a Trieste c'è stato, si chiamava Marco, ma era femmina, lo sapranno ...

Repubblica – Mazzoleni, la SSC Napoli contro la sua direzione al VAR: sarà ricusato CalcioNapoli1926.it Della rinascita di Romelu Lukaku, delle sue fortune e di quelle dell’Inter Partiamo dalla fine: Romelu Lukaku ha fatto molto bene all’Inter, ma certamente non più di quanto la stessa squadra nerazzurra ha fatto bene a lui. La regia di Antonio Conte è stata fondamentale, è lu ...

Calcio Napoli, distrazione alla gamba destra per Koulibaly: stagione finita? Pessima notizia per Rino Gattuso, che rischia di perdere il difensore del Calcio Napoli fino al termine della stagione.

Allarme per ilin corsa per la qualificazione in Champions League : il difensore Kalidou Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio ...Unsenza tifosi non è. Come Roma senza il Colosseo, comesenza il Vesuvio oppure come un pinguino a Trieste. Ma a dirla tutta un pinguino a Trieste c'è stato, si chiamava Marco, ma era femmina, lo sapranno ...Partiamo dalla fine: Romelu Lukaku ha fatto molto bene all’Inter, ma certamente non più di quanto la stessa squadra nerazzurra ha fatto bene a lui. La regia di Antonio Conte è stata fondamentale, è lu ...Pessima notizia per Rino Gattuso, che rischia di perdere il difensore del Calcio Napoli fino al termine della stagione.