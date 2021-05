Blinken a Londra per il vertice G7, nuova offensiva di fascino. Il video (Di martedì 4 maggio 2021) Blinken a Londra per il vertice G7, nuova offensiva di fascino Londra, 4 mag. (askanews) – Necessario cercare di forgiare un’alleanza globale di paesi amanti della libertà, non per tenere a freno la Cina, ma per assicurarsi che rispetti le regole. Il segretario di Stato americano Antony Blinken arriva all’incontro dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7 a Londra, Gran Bretagna. Il vertice previsto dal 3 al 5 maggio 2021 vede riuniti (di persona, non da remoto) i rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, con l’Unione Europea presente in qualità di osservatore. Come Paese ospitante, Londra ha invitato altri ospiti all’incontro: Australia, India, ... Leggi su formiche (Di martedì 4 maggio 2021)per ilG7,di, 4 mag. (askanews) – Necessario cercare di forgiare un’alleanza globale di paesi amanti della libertà, non per tenere a freno la Cina, ma per assicurarsi che rispetti le regole. Il segretario di Stato americano Antonyarriva all’incontro dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7 a, Gran Bretagna. Ilprevisto dal 3 al 5 maggio 2021 vede riuniti (di persona, non da remoto) i rappresentanti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, con l’Unione Europea presente in qualità di osservatore. Come Paese ospitante,ha invitato altri ospiti all’incontro: Australia, India, ...

