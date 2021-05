Astori | Francesca Fioretti si racconta in un libro | ' Tutta la mia storia'

(Di martedì 4 maggio 2021) "Scrivo questoper tre persone e due sole ragioni: per Vittoria, per Davide, per me. Per non dimenticare mai nulla. Per vivere ancora." Così, vedova di Davide, ...

"Scrivo questo libro per tre persone e due sole ragioni: per Vittoria, per Davide, per me. Per non dimenticare mai nulla. Per vivere ancora." CosìFioretti , vedova di Davide, annuncia l'uscita del suo libro " Io sono amore. Un canto di forza, dolore e rinascita" . Il 6 maggio in tutte le librerie, l'inedita vita di, ...Il libro scritto per Davidee per la figlia VittoriaFioretti spiega di aver trasposto la sua drammatica storia sulla pagina scritta 'per Vittoria, per Davide, per me' e per ' due ...La vedova del Capitano per Sempre della Fiorentina, tragicamente scomparso nel 2018, ha annunciato l'uscita del suo nuovo libro: "Scrivo per tre persone e due sole ragioni" ...Il giorno dopo la condanna del medico sportivo per la morte del compagno Davide Astori, l’attrice annuncia la pubblicazione della sua storia: «Scrivo questo libro per tre persone e due ragioni: per Vi ...