Amici 20, i cantanti già assunti dalle case discografiche: ecco le scelte di Deddy, Tancredi, Sangiovanni e Aka7even (Di martedì 4 maggio 2021) Sta per arrivare al termine la ventesima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi che da anni scova grandi talenti. I cantanti ancora in gara hanno già ricevuto alcune proposte delle case discografiche. ecco quali sono state le scelte dei cantanti. Amici 20, quali sono le case discografiche scelte da Sangiovanni, Deddy, Tancredi ed Aka7even Mancano solo due settimane per scoprire chi sarà il vincitore di Amici 20 nella categoria cantanti. Sabato prossimo, infatti, andrà in onda la semifinale del programma. In queste ore sono arrivate già gran belle soddisfazioni nel talent di Maria De ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 maggio 2021) Sta per arrivare al termine la ventesima edizione di, il programma di Maria De Filippi che da anni scova grandi talenti. Iancora in gara hanno già ricevuto alcune proposte dellequali sono state ledei20, quali sono ledaedMancano solo due settimane per scoprire chi sarà il vincitore di20 nella categoria. Sabato prossimo, infatti, andrà in onda la semifinale del programma. In queste ore sono arrivate già gran belle soddisfazioni nel talent di Maria De ...

tuttopuntotv : Quando escono gli album dei cantanti di Amici 20: la scelta delle case discografiche #amici20 #amici2020… - LAbimbadiTZ : Ma questi di Amici,quando caricano sti benedetti brani non possono avvisare i cantanti no? Ho capito che l'interess… - zazoomblog : Amici 20 cantanti già assunti dalle case discografiche: le scelte - #Amici #cantanti #assunti #dalle - sonia_colucci_7 : RT @SocialArtistOF: ?? Annunciati i contratti discografici con la major dei quattro cantanti in gara al Serale di #Amici20! Info e dettagl… - sonya70766316 : RT @AfonsoAllora: volevo solo farvi vedere che cantanti ha @sonymusic #amici20 #amici ?????? fiera di te Aka ?? -