' Vik' Arrigoni cronista honoris causa

(Di lunedì 3 maggio 2021) Vittorio 'Vik', il pacifista e attivista per i diritti umani rapito e ucciso a Gaza, in Palestina, di cui ricorre quest'anno il decimo anniversario della morte, è stato iscritto...

Vittorio ', il pacifista e attivista per i diritti umani rapito e ucciso a Gaza, in Palestina, di cui ricorre quest'anno il decimo anniversario della morte, è stato iscritto honoris causa nell'albo ...Siti: https://www.fondazionevikutopia.org Il ricordo diin Biblioteca fino a fine aprile Per ricordare Vittorioa dieci anni dalla sua scomparsa, la Biblioteca di Bulciago ha ...MILANO, 03 MAG - Vittorio 'Vik' Arrigoni, il pacifista e attivista per i diritti umani rapito e ucciso a Gaza, in Palestina, di cui ricorre quest'anno il decimo anniversario della morte, è stato iscri ...Sono passati dieci anni dalla morte di Vittorio Arrigoni (Vik), l'attivista dei diritti umani rapito e ucciso a Gaza il 15 aprile del 2011. (ANSA) ...