Viaggiatore nel tempo da TikTok rivela una Terra-clone scoperta dagli astronauti in 5 giorni (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Viaggiatore nel tempo @authentictimetraveler dichiara su TikTok di essere del 2582 e di viaggiare nel tempo. Nei suoi viaggi, avrebbe saputo che gli astronauti scopriranno un Pianeta simile alla Terra, tanto da parlare di Terra-clone, tra 5 giorni esatti. Il video, infatti, inserisce come data l’8 maggio 2021. In questa avventura nello spazio, gli astronauti scopriranno che c’è vita umana nel resto della galassia, con conseguenze inimmaginabili. Il Pianeta in questione sarebbe nel nostro Sistema Solare. Leggi anche => Viaggi nel tempo su TikTok: ecco cosa rivela Javier, TikToker che dichiara di vivere nel 2027, la sua storia L'articolo ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 3 maggio 2021) Ilnel@authentictimetraveler dichiara sudi essere del 2582 e di viaggiare nel. Nei suoi viaggi, avrebbe saputo che gliscopriranno un Pianeta simile alla, tanto da parlare di, tra 5esatti. Il video, infatti, inserisce come data l’8 maggio 2021. In questa avventura nello spazio, gliscopriranno che c’è vita umana nel resto della galassia, con conseguenze inimmaginabili. Il Pianeta in questione sarebbe nel nostro Sistema Solare. Leggi anche => Viaggi nelsu: ecco cosaJavier,er che dichiara di vivere nel 2027, la sua storia L'articolo ...

